TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 2 - İstanbulspor: 1

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TFF 1. Lig’in 21. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında konuk ettiği İstanbulspor'u maçın ikinci yarısında bulunduğu iki golle mağlup etmeyi başardı.



Maçtan dakikalar

33. dakikada Kerem'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Eslem’in şutu auta çıktı.

56. dakikada Gökhan kaşı karşıya pozisyonda Abazaj’ın vuruşunu uzaklaştırdı.

62. dakikada İstanbulspor'un kullandığı kornerde topa kale önünde yükselen Atchom kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi. 01

67. dakikada Ethemi'nin ceza sahasına girerek yaptığı plase vuruşu Gökhan çeldi.

73. dakikada Selçuk’un ceza sahasının dışından içeri yolladığı top Alperen’in bakışları arasında filelerle buluştu. 11

90+2. dakikada Del Valle ile başlayan kontra atakta Serna plase bir vuruşla topu kalecinin sağından filelere yolladı. 21



Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Alper Çetin xx, Emrah Ünal xx, Ali Can Alp xx

RH Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci xx, Abdurrahim Dursun xx (Doğan Can Davas dk. 72 xx), Mickael Pote x (Mehmet Yiğit dk. 90+4 ?) , Michel Landel xx, Onur Akbay xx, Hakan Bilgiç x (Yonathan Del Valle dk. 46 xx), Selçuk Alibaz xxx (Taha Yalçıner dk. 77 xx), Emir Halilovic x, Orhan Ovacıklı xx, Gökay Güney xx, Gabriel Torje x (Ruben Rayos Serna dk. 72 xxx)

Yedekler: Zülküf Özer, Erkan Taşkıran, Ali Serçek, Aygün Özışıkyıldız

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

İstanbulspor: Alperen Uysal xx, Wellington Ferreria Nascimento xx, Eslem Öztürk xx (Koray Kılınç dk. 90+4 ?), İbrahim Yılmaz xx (İbrahim Yılmaz dk. 73 x), Onur Ergün xx, Patrick Etoga Atchom xx, Valon Ethemi xx (Levent Ayçiçek dk. 73 x), Kerem Baykuş xx (Uygar Mert Zeybek dk. 75 x), Melih Kabasakal x, Ali Yaşar x, Kristal Abazaj xx

Yedekler: Marın Ljubic, Mehmet Yeşil, Ali Dere, Egehan Gök, Mehmet Uslu, Kağan Miray Bağış

Teknik Direktör: Orhan Çıkırıkçı

Goller: Patrick Etoga Atchom (dk. 62) (İstanbulspor), Selçuk Alibaz (dk. 73), Ruben Rayos Serna (dk. 90+2) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Selçuk Alibaz, Emir Halilovic, Onur Akbay (Bandırmaspor), Valon Ethemi (İstanbulspor)

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