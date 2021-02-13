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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erkan Sözeri: "Gerçekten kıymetli bir galibiyet oldu"

İHA

Erkan Sözeri: "Gerçekten kıymetli bir galibiyet oldu"

Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, son iki haftada aldıkları mağlubiyetlerin ardından İstanbulspor karşısında galip gelmenin kendileri için çok kıymetli olduğunu söyledi.
TFF 1. Lig 21. haftasında Bandırmaspor, sahasında İstanbulspor'u son dakikalarda bulduğu golle 21 mağlup etti. Maç sonunda Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Gerçekten kıymetli bir galibiyet oldu. Özellikle son iki haftada aldığımız mağlubiyetler ki Akhisar karşısında iyi oynadığımız halde, çok pozisyonlara girdiğimiz halde değerlendiremeyip mağlup olmuştuk. Bu maça da iyi hazırlandık ve belki Akhisar ve Samsun maçları kadar pozisyona girmedik ama iki tane jeneriklik golle kazanmayı bildik. Özellikle de geriye düştükten sonra çevirmek çok önemliydi. Böyle İstanbulspor gibi sistemi olan, oyun anlayışı çok iyi olan bir takıma karşı ki tesadüfen gelmemişler buralara, bunu gösterdiler. Böyle bir takıma karşı geriye düşüp kazanmak kıymetliydi. Tabii oyun planımızda önce oyunu tutalım sonra hamlelerimizi yapalım diye düşünmüştük. Del Valle, Rayos gibi oyuncuları sonradan kullanalım diye düşünmüştük. Nitekim öyle yaptık. Neticesini de verdi. Bu anlamda çok mutluyum. Futbolda kenarda bekleyen oyuncular ki yedek tanımını ben asla kabul etmiyorum. Her zaman o takımın oyuncularıdır. Bugün de sonradan giren oyuncularım bu takımın birer parçası olduklarını gösterdiler. O anlamda da çok mutluyum. Yolumuza devam ediyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Ne kadar terleri varsa bugün akıttılar. Çok bariz pozisyon vermedik, 1 2 pozisyon dışında. Onun dışında kornerden yediğimiz bir gol, eşleşmede bir sıkıntı. Bu oyunla her zaman kaybetmezsiniz diye daha önce de söylemiştim. Bu oyunda, bu mantaliteyle, coşkulu oyunla devam edersek ki edeceğiz inşallah, hedeflerimize daha kısa zamanda ulaşmayı umuyoruz. Camiaya da hayırlı olsun. İki hafta üzmüştük onları. Onlara da armağan ediyoruz. İstanbulspor'u da gerçekten kutluyorum. Gerçekten Fatih hoca ve ekibi bu takıma çok şey katmışlar ve çok güzel bir oyun sistemi yerleştirmişler. Çok hareketli bir oyun tarzları var. Bunu çözmek özellikle bu anlayıştaki bir takıma defans yapmak kolay değil ama benim oyuncularım hafta içindeki çalışmalarında iyi alan savunması yaptılar. Bu anlamda da başarılıydık. İstanbulspor'u da tebrik ediyorum. Biz de hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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