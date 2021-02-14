Ayvalık’ta jandarmadan uyuşturucu hap operasyonu

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler yaptıkları operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık’ta uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen C.E. , M.D. ve M.A.Ö. isimli şüphelilerin aracı ve ikametlerinde aramalar yapan jandarma ekipleri; 24 adet sentetik uyuşturucu hap 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi.

Ayvalık Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulduğu öğrenilirken, yakalanan 3 şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldığı bildirildi.

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