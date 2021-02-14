Balıkesirliler güne karla uyandı

Meteoroloji'nin günler öncesinden yaptığı uyarının adından Balıkesirliler güne kar yağışı ile uyandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü Balıkesir'de sabah penceresini açan vatandaşlar beyaz örtü ile karşılaştı. Balıkesir'in merkez Karesi ve Altıeylül ilçelerinde kar yağışı görülürken, ana yollarda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığı öğrenildi. Kar Kepsut ve Dursunbey ilçelerinin dağ köylerinde ise etkili oldu.

Balıkesirİzmir karayolu Çanakçı mevkiinde ve BalıkesirEdremit yolu Şapçı mevkiinde etkili olan kar yağışına istinaden karayolu ekiplerinin düzenli tuzlama çalışması yaptığı kaydedildi. İstanbulİzmir otoyolunun Balıkesir bölümünde ise herhangi bir sorun yaşanmadığı öğrenildi. Kar yağışının gün içinde devam etmesi bekleniyor.

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