Bandırma’da kar etkili oldu, ekipler teyakkuza geçti Bandırma’nın yüksek kesimlerinde ve köylerde kar yağışı etkili oldu

Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı Edincik Mahallesi ve buna bağlı olan kırsal köylerde kar yağışı etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günler öncesinden duyurusunu yaptığı soğuk hava ile birlikte kar Bandırma’nın yüksek kesimleri ve kırsal köylerde etkili oldu. Meteoroloji, tahmin haritasında kar yağışının 4 gün etkili olacağını duyurdu. Bandırma Belediyesi Fen İşleri birimi kapanan kırsal köylerin yollarını açtı. Yolda kalan vatandaşların imdadına ise traktörler yetişti. Zaman zaman fırtına şeklinde yağan kar tipi şeklinde yağarak kuytu yerlerde kar birikmesine neden oldu. Kar yağışı ve soğuk havanın bölgede 4 gün daha devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bandırma’da etkili olması beklenen son yılların en şiddetli soğukları için günler öncesinden tahminde bulunmuştu. Yapılan tahminlerin ardından Bandırma’da 10 gündür etkili olan bahar havası bugün yerini soğuk havaya ve sabah saatlerinde kar yağışına bıraktı. Erik ve badem ağaçları sıcağa aldandı. Gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıkları 15 derece birden düştü.

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