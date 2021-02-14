Manyas’ta kara en çok çocuklar sevindi

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Manyas ilçesinde dün gece başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Sabah kalkan çocuklar kar yağışı sırasında kartopu oynayarak, eğlendiler.

Manyas Kaymakam Vekili Fatih Yıldız şu ana kadar çevre ilçeler ve kırsal mahallerle ulaşımla ilgili herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını açıklarken, karı gören çocuklar kendilerine bahçelere atarak, arkadaşlarıyla kartopu oynayıp, kardan adam yaparak karın tadını çıkardılar. Kar yağışı yağmaya devam ediyor, ilçe merkezinde kar kalınlığı 15 cm. ulaştı.

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