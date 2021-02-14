Savaştepe'de kar yağışı etkili oluyor

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Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA) -BALIKESİR´in Savaştepe ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Balıkesir-Savaştepe kara yolunda ulaşımda aksama meydana geliyor.Balkesir' in Savaştepe ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. İlçede çoğu mahalle yolu ulaşıma kapanırken, yetkililer Balıkesir-Savaştepe karayolunu açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Zaman zaman ulaşıma kapanan yol, Savaştepe Belediyesine ait iş makinalarıyla tekrar ulaşıma açılıyor.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Savaştepe Alper ÇOBANOĞLU

2021-02-14 15:49:38



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