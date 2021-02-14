Bigadiç'te bir mahalle karantinaya alındı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Kozpınar kırsal mahallesi kovid19 vakaları görülmesi üzerine karantina altına alındı.

Balıkesir Valiliğinden alınan bilgiye göre, Bigadiç İlçesine bağlı Kozpınar kırsal Mahallesinde Covid19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen Mahalle Bigadiç İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14.02.2021 Pazar günü saat 19.00'dan itibaren karantina altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.