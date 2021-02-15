Ünlü yazar ve şair Yusuf Akgül’den öğretmenlere eğitim Karesi de mesleki eğitim çalışmaları doludizgin

Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenlerin mesleki çalışma döneminde de gerçekleştirdiği etkinliklerle göz doldurdu. Bu kapsamda birçok çalışma yapılırken son olarak emekli eğitimci, şair ve yazar Yusuf Akgül öğretmenlere konuk oldu.

Milli Eğitim Bakanlığımızın Mesleki Eğitim Seminerleri Programı çerçevesinde, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Karesi Öğretmen Akademisi kapsamında düzenlenen ve Araştırmacı Yazar Emekli öğretmen Yusuf Akgül’ün konuk olarak katıldığı söyleşi etkinliği Karesili öğretmenlerin yüksek katılımı ile gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü’nün de katıldığı söyleşide emekli öğretmen Yusuf Akgül deneyimlerini eğitimcilerle paylaşarak Karesi Öğretmen Akademisi’ne renk kattı. Yıllarca öğretmen olarak öğrencilerin hayatına dokunmanın yanında birçok şiir ve kitap yazan ve araştırmalar yapan Yusuf Akgül söyleşide şiirlerini ve meslektaşlarının isteği üzerine sevdiği bir türküden kısa bir kesit seslendirdi.

Mesleki çalışma döneminde ayrıca T.C Ziraat Bankası Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri ve öğrencilerinin düzenlediği 7 Bölge 7 Türkü Konseri etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik Güzel Sanatlar Lisesinin YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı.

Bu iki faaliyetin yanında Erasmus+ Projesi yazmak isteyen öğretmenlerin proje fikirlerini yapılandırmalarına destek olmak amacıyla düzenlenen üç günlük Erasmus+ Proje Döngüsü Eğitimi oldukça keyifli ve verimli geçti. Karesi İlçe Milli eğitim Müdürlüğü ve Karesi Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Ofisi tarafından organize edilen eğitimde Erasmus+ Projelerinin temel bileşenleri ve adım adım Erasmus+ Projesi Geliştirme basamakları ele alındı.

Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü “Öğretmenlerimizin mesleki çalışma döneminde çalışmalarından dolayı takdir ettiğimiz Yusuf Hocamızı Karesi Öğretmen akademisinde ağırlamaktan mutluluk duyduk. Birçok eğitimciye örnek olabilecek meslek hayatını dinlemek bizlere keyif verdi. Yine mesleki çalışma dönemi çerçevesinde T.C. Ziraat Bankası Güzel Sanatlar Lisemizin öğretmen ve öğrencilerinin gerçekleştirdiği konser etkinliği öğretmenlerimiz tarafından ilgiyle takip edildi. İlçemizde proje bazlı etkinliklere büyük önem veriyoruz. Mesleki çalışma haftasında AB Projesi yazmak isteyen öğretmenlerimize yönelik Ersmus+ Proje Döngüsü Eğitimi düzenleyerek, proje yazma süreçlerine destek verdik. Karesi Kaymakamlığı Proje Ofisi ile birlikte proje bazlı çalışmalarımıza 20202021 Eğitim Öğretim Yılının ikinci döneminde de devam edeceğiz. Etkinliklerimizde emeği geçen bütün öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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