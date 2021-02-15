Balıkesir'de ocak ayında bin 465 konut satıldı

Balıkesir'de TÜİK verilerine göre 2021 Ocak ayında bin 465 konut satıldı. Çanakkale'de 548 konut satılırken, Balıkesir ve Çanakkale'de konut satışlarında azalma tespit edildi.

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Balıkesir'de 2021 Ocak ayında bin 465 konut satıldı. TÜİK' den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Balıkesir’de bir önceki yılın aynı ayına göre azalma ile bin 27 konut satılırken, Çanakkale’de azalış göstererek 548 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları 2021 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre azalarak 70 bin 587 oldu. Balıkesir’de bir önceki yılın aynı ayına göre azalış ile bin 587 konut satılırken, Çanakkale’de de azalış ile 548 konut satıldı".

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