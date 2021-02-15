Karesi’de karla mücadele aralıksız sürüyor

Balıkesir'e beklenen kar yağışı geldi. Herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için günler öncesinden 'karla mücadele eylem planı' hazırlayarak teyakkuza geçen Karesi Belediyesi ekipleri, kar yağışıla birlikte merkezde ve kırsalda çalışmalarına başladı.

Türkiye’nin büyük bölümü ve Balıkesir’i etkisi altına alması beklenen kar yağışı öncesi Karesi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hazırlıklarını yaptı. Karla mücadele ekiplerinin kar yağışının ardından başlattığı çalışmalar sayesinde ulaşıma kapalı yol kalmazken, ekipler 24 saat boyunca hizmet veriyor. Belediye ekipleri, yağış süresince Karesi'de kar ve buzlanma ile mücadele etmeye devam edecek.

Kırsal mahalle yollarında Karesi Belediyesi’nden 5, Büyükşehir Belediyesi’nden ise 2 kar küreme aracı kapanan yollara anında müdahale ediyor. Anlık kapanmalar olsa da ekipler yolları yarım saat gibi kısa bir sürede açarak yeniden kullanıma sunuyor. Karesi Belediyesi ayıca yolda kalan vatandaşlar için kurtarma hizmeti içinde bir ekibini hazırda tutuyor.

Kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı

Yolların kapanmaması, kayma ve buzlanmanın oluşmaması için 24 saat görev yapan kar timi, ana arterler başta olmak üzere köy yollarında da gün boyunca çalıştı. Yaya güvenliğini sağlayacak tedbirleri de alan ekipler, buzlanmadan dolayı oluşabilecek tehlikelerin önüne geçmek, ulaşımın aksamaması maksadıyla yağışın başladığı cumartesi gece saatlerinden itibaren vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktalarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Belediye yetkilileri vatandaşların yağış boyunca yaşanacak olumsuz durumları Karesi Belediyesi'nin 444 99 10 numaralı Çağrı Merkezi'ne iletmelerini istedi.

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