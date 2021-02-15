Balıkesir Büyükşehir Belediye TV yeni sezona hazır. Kısa sürede binlerce takipçi ve milyonlarca görüntüleme ile Balıkesir’in en sevilen sosyal medya hesaplarından biri haline gelen BBB TV, yeni sezona güçlü bir giriş yapıyor. Geçen sezon heyecanla takip edilen birçok program, yeni sezonda da yayında olacak. Yeni formatlar ise şekillenmeye başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren BBB TV’yi, Balıkesirliler çok sevdi. Kanal; sevilen ve binlerce izlenme alan programlarının yanında, yeni sezonda 10 yeni formatla izleyicilerinin karşısında olacak. “Balıkesir’in Genç Girişimcileri” programı ile gençlerin iş hayatına odaklanacak olan BBB TV, aynı zamanda Balıkesir’de yetişmiş yöneticilerin peşine düşerek Türkiye’yi dolaşacak. Balıkesir’in lezzetlerini ve ünlü markalarını da ekrana taşıyacak kanal, Balıkesirli ünlü isimleri de konuk edecek.

Engelleri kaldıran program

Geçtiğimiz haftalarda Başkan Yücel Yılmaz’ın duyurduğu ‘Engelleri Kaldırma Projesi’ yeni sezonda BBB TV ekranlarında program olarak da yer alacak. Engellilerin yönettiği projeler ile Balıkesir’deki bütün engeller ortadan kaldırılacak ve baştan sona engelsiz bir şehir inşa edilecek.

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