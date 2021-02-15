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Balıkesir merkezli 20 ilde PKK operasyonu: 37 gözaltı

DHA

Balıkesir merkezli 20 ilde PKK operasyonu: 37 gözaltı


Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR (DHA)BALIKESİR merkezli 20 ilde, cezaevlerindeki PKK/KCK terör örgütü üyelerine finans sağladıkları belirlenen kişilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 37 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK terör örgütünün finans faaliyetleri ve cezaevi yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, hükümlü ve tutuklu örgüt üyelerine finans sağladıkları belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda, şüphelilere yönelik Balıkesir merkezli Adana, Ağrı, Batman, Bilecik, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, Iğdır, İstanbul, Kocaeli, Mardin, Mersin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde bugün saat 07.00´de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 37 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda tabanca ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
9 kişinin yakalanması için çalışmalar sürerken, şüphelilerin Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı´ndaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN
2021-02-15 17:42:17

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