Balıkesir-Susurluk karayolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı

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BalıkesirSusurluk karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Balıkesir genelinde 3 gündür devam eden kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor. Karayolları ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri şehrin birçok noktasında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken, akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle BalıkesirSusurluk karayolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Polis ve jandarma ekipleri de sürücülere zincirsiz araç kullanmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

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