Ekipler yolda kalan vatandaşlara kumanya dağıttı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir'de yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 3 saattir trafiğe kapalı olan BalıkesirSusurluk yolunun açılmasını bekleyen araçlardaki vatandaşlara kumanya dağıttı.

Kentte 4 gündür devam eden kar yağışı BalıkesirSusurluk kara yolundaki ulaşımda aksamalara neden oldu. Yoğun kar nedeniyle araçların geçişine izin verilmiyor. Kara yolları ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehirlerarası ve mahalle yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Balıkesir AFAD, Kızılay, polis ve jandarma ekipleri, Değirmenboğazı mevkisinde yolun açılmasını bekleyen araçlardaki vatandaşlara kumanya dağıttı. Ekipler, ayrıca sürücülere, zincirsiz araç kullanmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.