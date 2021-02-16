Erdek'te otel odasında şüpheli ölüm

Erdek ilçesinde bir taş ocağında çalışan Hakan Yayla, konakladığı oteldeki odasında ısınmak için yaktığı mangal kömüründen zehirlenerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Tonya nüfusuna kayıtlı olup, Marmara ilçesinin kırsal Çınarlı Mahallesi’nde ikamet eden ve Erdek’te faaliyet gösteren bir taş ocağında çalışan Hakan Yayla (40), konakladığı Çugra sahilinde bulunan motelde odasında ısınmak için mangal kömürü yaktı. Söz konusu motelin teknik tesisatlarını ve onarımını yapıp, geceleri de burada kalan Hakan Yayla, odasında ölü olarak bulundu. Bekâr olan ve uzun yıllar, ootelde hizmet veren Hakan Yayla’nın cesedi işletmeci tarafından bulunurken, cumhuriyet savcılığı tarafından yapılan ilk incelemede cesedin morarmış ve ağzından, burnundan kan gelmiş olduğu görüldü.

Savcılık, olayı “şüpheli ölüm” olarak değerlendirerek, Hakan Yayla’nın cesedini otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderdi. Hakan Yayla’nın ölüm sebebi otopsi raporunun ardından ortaya çıkacak. Hakan Yayla’nın Çınarlı Mahallesi’nde toprağa verileceği kaydedildi. Öte yandan emniyet güçlerinin motelin kamera kayıtlarını incelemeye aldığı öğrenildi.

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