Burhaniye’de bir apartmanın kazan dairesinde çıkan yangın korkuttu

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Burhaniye ilçesinde, bir apartmanın kazan dairesinde çıkan yangın korkuya sebep oldu.

Edinilen bilgiye göre, İskele Mahallesi Gonca Caddesindeki Semiha Çağdaş Apartmanı’na ait kazan dairesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Kazan dairesinde hasara yol açan yangın heyecana sebebiyet verdi.

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