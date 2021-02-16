Burhaniye’de evin mutfağında çıkan yangını itfaiye söndürdü

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Burhaniye ilçesinde, bir evin mutfağında çıkan yangını itfaiye söndürdü.

Mutfak yangını, Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Muhammet Turan’ın oturduğu evin mutfağında sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliği ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sırasında evin mutfağı zarar görürken, yangının elektrik kontağından çıktığı sanılıyor.

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