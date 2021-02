Kar bu kez büyükleri sevindirdi

Balıkesir merkezini etkisi altına alan kar yağışı bu kez büyükleri de sevindirdi. Her kar yağışında sokaklarda kartopu oynayan küçüklerin yerini bu kez büyükler aldı. Şehir merkezinde hemen her sokakta kar topu savaşı yapılırken, kardan adamların sayısı da yüzleri buldu.

Hemen her sokakta kendiliğinden başlayan kartopu savaşları büyüklerin eğlencesi oldu. Yoğun kar yağışı sırasında dükkanlarından çıkan esnaf ve çalışanlar kartopu savaşına tutuştu. Oldukça eğlenceli zaman geçiren büyüklerin şehir merkezinde yaptığı çeşitli kardan adamlar da görenlerin ilgisini çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.