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Semih ŞAHİN-Huzeyfe ÖZDEMİR/BALIKESİR, (DHA) BURSA-İzmir Otoyolu, Balıkesir mevkiindeki yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı. Bölgede kar fırtınası etkili olurken, otoyolda yaklaşık 30 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.Balıkesir´de 3 gündür süren yoğun kar yağışı, kentte hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu, Balıkesir mevkisinde yol, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Yüzlerce aracın mahsur kaldığı yolda, araç kuyruğu yaklaşık 30 kilometreye ulaştı. Karayollarına bağlı karla mücadele ekipleri, yol temizleme çalışmasına yoğunluk verdi. Polis ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı."3 SAATTİR AYNI YERDE BEKLİYORUZ"Yolda mahsur kalan sürücü İbrahim Akbel, "Ankaradan gelip Balıkesire gidiyorum. Yollar karlı ve buzlu. Buraya kadar bir sıkıntı yoktu ama buradan sonra biraz sıkıntı çekeceğiz gibi görünüyor. 3 saattir burada bekliyoruz. 3 saatte sadece bir kaç kilometre yol gidebildik" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Merkez Semih ŞAHİN-Huzeyfe ÖZDEMİR

2021-02-16 14:23:47



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