Ayvalıkgücü Kadın Voleybol Takımında “Ezgi” şoku

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2. Lig Kadınlar Liginde mücadele eden Ayvalıkgücü Belediyespor Kadın Voleybol Takımında Ezgi Begüm Ünlüer’in idmanda sakatlanması üzüntüyle karşılandı.

Kırmızıbeyazlı takımın skorer oyuncularından Ezgi’nin yapılan tetkiklerinde ayağının kırılmasının yanı sıra el parmak bağ dokusunda da kopma ve kemikte de kırık tespit edildiği açıklandı. İzmir’de özel bir hastanede ameliyat olan Ezgi’nin sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in tedavi sürecine destek verdiği genç sporcunun sezonu kapattığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.