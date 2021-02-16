Belediye ekipleri diyaliz hastası için seferber oldu

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Burhaniye ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı devam ederken, ekipler yolları açık tutmak için seferber oldu.

Kırsal Avunduk Mahallesinde diyaliz hastası için seferber olan belediye ekipleri, hastanın tedavi olması için, kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla yolları açarak hastaneye ulaşmasını sağladı. Özellikle Hacıbozlar, Sarılar, Avunduk, Karadere, Kurucaoluk, Kırtık, Sübeylidere, Yaylacık mahalleleri başta olmak üzere Burhaniye’nin rakımı yüksek kırsal mahallelerinde iş makineleri yolları açıyor. Ekipler, Avunduk muhtarının Kriz masasını arayarak, diyaliz hastasının sabah erkenden hastaneye gitmesi gerektiğini söylemesi üzerine harekete geçti. Hemen çalışmalara başlayan ekipler, sabah saatlerinde köy yolunu açarak hastanın diyalize girmesini sağladı.

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