Bursa-İzmir Otoyolu, yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı (2)

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DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

BURSA-İzmir Otoyolu, Balıkesir'deki yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı. Otoyolda oluşan uzun araç kuyruğu dronla havadan görüntülendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Merkez Semih ŞAHİN-Huzeyfe ÖZDEMİR

2021-02-16 15:20:24



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