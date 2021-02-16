Edremit'te terör örgütü propagandası yapan 3 kişi gözaltına alındı

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Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Edremit ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamnda, sosyal medyada PKK/KCK/YPG/PYD terör örgütünün propagandasını yaptığı ileri sürülen 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden A.F., H.Y ve F.S. polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 cep telefonu ve sim kartı ile 1 pompalı tüfek ele geçirildi. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Edremit Adliyesi'ne sevk edildi.

Biri şüpheli ise aranıyor.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Abdulkadir AYDINIŞIK

2021-02-16 15:42:10



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