Burası kardan adamların caddesi

Yoğun kar yağışının Balıkesir’de etkisini göstermesiyle beyaza bürünen şehrin en işlek caddelerin biri olan Milli Kuvvetler caddesinde bulunan esnaflar dükkanlarının önlerine yaptıkları kardan adamlar ile cadde adeta kardan adamların caddesi oldu.

Geçtiğimiz akşam yoğun kar yağışının etkisini göstermeye başlaması ve saatlerce devam etmesi sonucunda Balıkesirliler güne bembeyaz bir görüntüyle başladı. Balıkesir’in Karesi İlçesi Milli Kuvvetler Caddesi’nde bulunan esnaflar dükkanlarının önlerine kardan adam yaparak ilginç görüntüler oluşturdular. Cadde üzerinde esnafların yaptığı kardan adamları gören vatandaşlar fotoğraf çekinmek istediler. Yoğun kar yağışı sonrasında dükkanının önüne boyu 2 metreden uzun kardan adam yapan Aybüke Baş, 3 kişi ile birlikte yaklaşık 1 saatte bitirdiklerini ifade etti. Esnaf Aybüke Baş, Balıkesir’e çok fazla kar yağmadığını ve bu yağan karı da değerlendirmek için böyle bir işe giriştiklerini ifade ederken sözlerinin devamında vatandaşların yaptıkları kardan adama yoğun ilgi gösterdiklerini ve fotoğraf çekindiklerini söyledi.

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