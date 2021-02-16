Edremit Kaymakamlığında pandemi ve güvenlik toplantısı yapıldı

Balıkesir’in Edremit İlçesinde, Edremit Pandemi ve Güvenlik Koordinasyon Toplantısı, Kaymakam Turgay Ünsal başkanlığında ilgili kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen toplantıda ilçenin güvenlik ve asayiş konularında ilgili kurumlarca yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, alınması gereken ek tedbirler görüşüldü.

Toplantıda kamu güvenliği ve pandemi konuları ile ilgili açıklama yapan Kaymakam Ünsal, “İlçemizin huzurunu korumak, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığımız 7/24 saat aralıksız çalışmalarını sürdürmektedir. Özellikle içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde bakanlıklardan gelen talimatlar doğrultusunda, ilçe genelinde alınan tedbirler, gerçekleştirilen denetimler ile birlikte bugüne kadar yapılan çalışmalar ve bundan sonra yapılması gereken ilave planlamalar konularını ayrıntılarıyla değerlendirdik. Önceliğimiz vatandaşlarımızın canını ve malını korumaktır. Özellikle de pandemi sürecinde salgının bulaş riskini en aza indirerek vatandaşlarımızın sağlığını korumak için gayret göstermekteyiz. Bu güzel ülkemiz ve ilçemiz her şeyin en iyisine layıktır. Bizler de var gücümüzle gece gündüz demeden her konuda çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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