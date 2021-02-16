Bursa istikametine trafik 12 saat sonra kontrollü şekilde açıldı Kar esaretinde sona doğru

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Dün geceden itibaren başlayan kar yağışı BursaBalıkesirİzmir yolunu trafiğe kapattı. Yoğun kar yağışının ardından 12’nci saatte Bursa istikametine trafik kontrollü şekilde açıldı.

Balıkesir'de dün gece yarısı başlayan ve aralıksız yağan kar sonucu kapanan BursaBalıkesir yolunun Susurluk bölümünde 12 saat sonra yol kontrollü olarak trafiğe açıldı. Balıkesir'de 15 saati geçen kar esaretinde sona gelindi. Susurluk'tan Bursa’ya doğru trafik akışı kontrollü olarak verilmeye başlandı. Susurluk’tan Balıkesir istikametine ise henüz araç gönderilmiyor.

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