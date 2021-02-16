Balıkesir'de jandarma 5 aranan şahsı yakaladı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 5 şahsı yakalarken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Bandırma, Burhaniye, Gömeç, Kepsut ve Savaştepe ilçelerinde 15 Şubat 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında 5 aranan şahıs yakalanırken, 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.