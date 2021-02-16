Bursa- İzmir Otoyolu, yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı (3)

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BURSAİZMİR KARAYOLU TRAFİĞE AÇILDI

BURSAİzmir Karayolu, Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki yoğun kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde trafiğe kapandı. Karayolunun kapanmasıyla yaklaşık 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yapılan kar temizleme çalışmaları ve kar yağışının hafiflemesinin ardından yol, yeniden trafiğe açıldı.Semih ŞAHİN/ BALIKESİR (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Merkez Semih ŞAHİN

2021-02-16 18:06:39



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