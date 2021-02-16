Bursa-İzmir karayolu 17 saat sonra trafiğe açıldı

Dün sabaha karşı başlayan ve gün boyu etkisini sürdüren kar yağışı BursaBalıkesirİzmir yolunu trafiğe kapattı. Bursa’dan İzmir istikameti 17 saattin ardından kontrollü şekilde açıldı.

Balıkesir Susurluk’ta 17 saatlik kar esareti devam ediyor. Dün sabaha karşı başlayan ve gün boyu etkisini sürdüren kar yağışı Bursa Balıkesir İzmir yolunu vurdu. Yoğun tipi ile kapanan yollarda karayolları ve belediye ekipleri gün boyu kar küreme araçları ile çalışmalarını sürdürdü. Geçtiğimiz saatlerde Susurluk ile Bursa arasını kontrollü olarak trafiğe açan ekipler, ilerleyen saatlerde Bursa’dan Balıkesir istikametini de kontrollü olarak trafiğe açtı. Bursa’dan Balıkesir’e giden sürücüler adım adım yolculuklarını sürdürüyor.

Uzun bekleyişlerine devam eden sürücüler ise yolun bir an önce normale dönmesini bekliyor.

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