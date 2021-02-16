Balıkesir- Susurluk yolu tek şeritten trafiğe açıldı



Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR´de 4 gündür devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan BalıkesirSusurluk yolu, ekiplerin yoğun çalışmasıyla tek şerit olarak trafiğe açıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir´de kar yağışının başlamasıyla birlikte bin 178 personel ve 475 araçla; kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şehirde 4 gündür yoğun bir şekilde devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan BalıkesirSusurluk Karayolu´ndaki çalışmaları yerinde inceledi.

Uzun süre kapalı kalan yoldaki vatandaşlara kumanya ve benzin desteğinde bulunulduğunu söyleyen Başkan Yılmaz, "Valiliğimiz, Büyükşehrimiz, Karayolları, AFAD, kaymakamlıklarımız ve ilçe belediyelerimiz ile koordineli halde çalışmalarımız sürüyor. Değirmenboğazı mevkisindeki orta refüjdeki bariyeri kaldırarak yolun açılması ve trafiğin rahatlaması için gereken müdahaleleri yaptık. Tuzlama çalışmalarımız da sürüyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-02-16 21:05:09



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