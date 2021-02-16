Balıkesir'in 12 ilçesinde eğitime kar engeli

Balıkesir'de devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 12 ilçede yüz yüze eğitim 1 gün ertelendi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan personeller ise idari izinli sayılacak.

Balıkesir´de etkili olan yoğun kar ve buzlanma nedeniyle yarın 12 ilçede yüz yüze eğitim yapılamayacak. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan personel ise 1 gün süreyle idari izinli sayılacak.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizin bazı bölgelerinde devam eden kar yağışı ve hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle yollarda oluşan buzlanma dolayısıyla 17 Şubat 2021 tarihinde 1 gün süreyle, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Erdek, Edremit Gömeç, Gönen ve Manyas dışındaki 12 ilçemizde birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan tüm ilkokullar ile köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi özel ilkokullar, ortaokullar ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında, buralardaki tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında, yüz yüze eğitime başlama faaliyetinin 1 gün daha ertelenmesine ve 17 Şubat Çarşamba günü bu okullarımızda uzaktan eğitime 1 gün daha devam edilmesine, Altıeylül ve Karesi İlçelerimizde bütün yaygın eğitim kursları, özel kurslar, bütün okullar, gündüz bakım evleri, kreşler, çocuk kulüplerinin ve rehabilitasyon merkezlerinin eğitim ve faaliyetlerine ara verilmesine, Altıeylül ve Karesi İlçelerimizde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel ile sağlık çalışanlarının ağır kronik rahatsızlığı olanlarıyla, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kronik rahatsızlığı olan personelin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.