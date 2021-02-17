Altıeylül tüm ekipleriyle sahada

Balıkesir’de yaşanan yoğun kar yağışı ve tipi ile birlikte meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için Altıeylül Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 81 kırsal ve 13 merkez mahalle olmak üzere 94 mahallede karla mücadele ediyor.

Tuzlama ve yol açma çalışmaları aralıksız sürüyor

Pazartesi günü başlayan yoğun kar yağışının ardından çalışmalarını hızlandıran Altıeylül Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde 7/24 tüm personeliyle hizmet veriyor. Gece saatlerinde başlatılan tuzlama ve yol açma çalışmaları aralıksız sürerken ara yollar ve kaldırımlar da vatandaşların ulaşımı ve güvenliği için aralıksız temizleniyor. Yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için tüm ihbarları değerlendiren Altıeylül Belediyesi, sokak hayvanlarını da unutmadı.

Altıeylül Belediyesi tüm personeliyle sahada

Fen İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm birimlerin sahada ve Altıeylül’ün hizmetinde olduğunu dile getiren Başkan Avcı, çalışmalara aralıksız devam ettiklerinive merkezkırsal tüm mahallelerde kar ile mücadeleyi hızlandırdıklarını dile getirdi. Yapılan çalışmaları sahaya çıkarak inceleyen Başkan Avcı “Yaklaşık olarak son otuz yılın en yoğun kar yağışını yaşıyoruz. Ekiplerimizin geceden başladığı kar ile mücadele çalışmaları da aralıksız sürüyor. Altıeylül’de merkez ve kırsal mahallelerin tümünde yol açma ve tuzlama çalışmalarımız devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü’müz ve sahadaki diğer müdürlüklerimizin tüm personeli kar ile mücadele çalışmalarında Altıeylül sakinlerinin hizmetinde 7/24 esasına göre hizmet ediyor; gecesini gündüzüne katarak özverili bir çalışma yürütüyor. Bizler de yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek gereken talimatları verdik. Tüm vatandaşlarımızın içi rahat olsun; bizler Altıeylül Belediyesi olarak sahadayız. Gecegündüz kar ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız da acil durumlarda ya da ihtiyaç halinde 444 06 09 Altıeylül Çözüm merkezi ile 0533 154 01 01 WhatsApp, Telegram ve Bip uygulamaları üzerinden belediyemize ulaşabilirler” dedi.

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