Altıeylül tüm ekipleriyle sahada

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altıeylül tüm ekipleriyle sahada

İHA

Altıeylül tüm ekipleriyle sahada

Balıkesir’de yaşanan yoğun kar yağışı ve tipi ile birlikte meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için Altıeylül Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 81 kırsal ve 13 merkez mahalle olmak üzere 94 mahallede karla mücadele ediyor.
Tuzlama ve yol açma çalışmaları aralıksız sürüyor
Pazartesi günü başlayan yoğun kar yağışının ardından çalışmalarını hızlandıran Altıeylül Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde 7/24 tüm personeliyle hizmet veriyor. Gece saatlerinde başlatılan tuzlama ve yol açma çalışmaları aralıksız sürerken ara yollar ve kaldırımlar da vatandaşların ulaşımı ve güvenliği için aralıksız temizleniyor. Yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için tüm ihbarları değerlendiren Altıeylül Belediyesi, sokak hayvanlarını da unutmadı.
Altıeylül Belediyesi tüm personeliyle sahada
Fen İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm birimlerin sahada ve Altıeylül’ün hizmetinde olduğunu dile getiren Başkan Avcı, çalışmalara aralıksız devam ettiklerinive merkezkırsal tüm mahallelerde kar ile mücadeleyi hızlandırdıklarını dile getirdi. Yapılan çalışmaları sahaya çıkarak inceleyen Başkan Avcı “Yaklaşık olarak son otuz yılın en yoğun kar yağışını yaşıyoruz. Ekiplerimizin geceden başladığı kar ile mücadele çalışmaları da aralıksız sürüyor. Altıeylül’de merkez ve kırsal mahallelerin tümünde yol açma ve tuzlama çalışmalarımız devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü’müz ve sahadaki diğer müdürlüklerimizin tüm personeli kar ile mücadele çalışmalarında Altıeylül sakinlerinin hizmetinde 7/24 esasına göre hizmet ediyor; gecesini gündüzüne katarak özverili bir çalışma yürütüyor. Bizler de yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek gereken talimatları verdik. Tüm vatandaşlarımızın içi rahat olsun; bizler Altıeylül Belediyesi olarak sahadayız. Gecegündüz kar ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız da acil durumlarda ya da ihtiyaç halinde 444 06 09 Altıeylül Çözüm merkezi ile 0533 154 01 01 WhatsApp, Telegram ve Bip uygulamaları üzerinden belediyemize ulaşabilirler” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Orkan, karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi Başkan Orkan sahada
YEREL HABERLER Başkan Orkan, karla mücadele çalışmalarını yerinde ...
Balıkesir´de bazı ilçelerde yüz yüze eğitim bir gün daha ertelendi
YEREL HABERLER Balıkesir´de bazı ilçelerde yüz yüze eğitim bir gün ...
Balıkesir-Bursa karayolu çift taraflı trafiğe açıldı
YEREL HABERLER Balıkesir-Bursa karayolu çift taraflı trafiğe açıldı
Balıkesir'in 12 ilçesinde eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Balıkesir'in 12 ilçesinde eğitime kar engeli
Balıkesir- Susurluk yolu tek şeritten trafiğe açıldı
YEREL HABERLER Balıkesir- Susurluk yolu tek şeritten trafiğe açıldı
Bursa-İzmir karayolu 17 saat sonra trafiğe açıldı
YEREL HABERLER Bursa-İzmir karayolu 17 saat sonra trafiğe açıldı
Balıkesir-Susurluk yolu tek şerit trafiğe açıldı
YEREL HABERLER Balıkesir-Susurluk yolu tek şerit trafiğe açıldı
Balıkesir'de otoyolunda uzun kuyruklar oluştu
YEREL HABERLER Balıkesir'de otoyolunda uzun kuyruklar oluştu
Kardan kapanan yol ulaşıma açıldı Orta banketler kesilerek araçların çıkışı sağlandı
YEREL HABERLER Kardan kapanan yol ulaşıma açıldı Orta banketler ...
Yoğun kar yağışı damı çökertti, 10 koyun telef oldu
YEREL HABERLER Yoğun kar yağışı damı çökertti, 10 koyun telef oldu
Bursa- İzmir Otoyolu, yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı (3)
YEREL HABERLER Bursa- İzmir Otoyolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ...
Balıkesir Bursa kara yolu ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Balıkesir Bursa kara yolu ulaşıma açıldı
Balıkesir'de jandarma 5 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarma 5 aranan şahsı yakaladı
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Edremit Körfezi Bölgesi vizyon projelerini tanıttı
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ...
Bursa istikametine trafik 12 saat sonra kontrollü şekilde açıldı Kar esaretinde sona doğru
YEREL HABERLER Bursa istikametine trafik 12 saat sonra kontrollü ...
Edremit Kaymakamlığında pandemi ve güvenlik toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Edremit Kaymakamlığında pandemi ve güvenlik ...
Burası kardan adamların caddesi
YEREL HABERLER Burası kardan adamların caddesi
Ayvalık’ta afet ve acil toplanma alanları belirlendi
YEREL HABERLER Ayvalık’ta afet ve acil toplanma alanları belirlendi
Kazdağları'nda kar yağışı devam ediyor Ekipler bir yandan yolu açık tutmaya çalışıyor, bir yandan da kayan araçları kurtarıyor
YEREL HABERLER Kazdağları'nda kar yağışı devam ediyor Ekipler bir ...
Karda mahsur kalanlar anlattı Kimisi çocuklarına giderken, kimisi ekmek peşinde mahsur kaldı
YEREL HABERLER Karda mahsur kalanlar anlattı Kimisi çocuklarına ...
Edremit'te terör örgütü propagandası yapan 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Edremit'te terör örgütü propagandası yapan 3 kişi ...
Bursa-İzmir Otoyolu, yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı (2)
YEREL HABERLER Bursa-İzmir Otoyolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ...
Belediye ekipleri diyaliz hastası için seferber oldu
YEREL HABERLER Belediye ekipleri diyaliz hastası için seferber oldu
Ayvalıkgücü Kadın Voleybol Takımında “Ezgi” şoku
YEREL HABERLER Ayvalıkgücü Kadın Voleybol Takımında “Ezgi” şoku