Kar üstünde evlilik teklifi



Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde öğretmenlik yapan Abdullah Arslan (28), kız arkadaşı hemşire Sinem Eşref'e (24) mahsur kaldıkları öğretmenevinde kar altında, gitar eşliğinde evlenme teklifi yaptı.

Savaştepe ilçesine erkek arkadaşı Abdullah Arslan'ı ziyarete gelen yoğun bakım hemşiresi Sinem Eşref, kardan yollar kapanınca memleketi İzmir'e dönemedi. Bunun üzerine Abdullah Arslan, mahsur kaldıkları Savaştepe Öğretmen Okulu içerisinde bulunan tarihi çınar altında mum ışığı ve gitar eşliğinde Sinem Arslan'a evlilik teklifinde bulundu. Arslan, gitar eşliğinde Eşref'in önünde diz çökerek, 'Saklar mısın beni gözlerinde? Mahşere kadar güneşim, ayım olur musun? Damlar mısın gökyüzünden usulca yüreğime ve sonsuza dek benim karım olur musun?' diye sordu. Sinem hemşire de, "Evet, olurum tabi" yanıtını verdi.

Yoğun bakımda çalıştığını söyleyen Sinem Eşref, "Abdullah ile tanışalı 7 ay oldu. Buraya tatile geldim. Çay içmek için evden çıktık. Bu teklif de karda mahsur kaldığım gibi süpriz oldu. Hazırlığı görünce 'birisinin kız arkadaşına evlilik teklifi yapacağını' düşündüm. Abdullah'a da, `Biz sol taraftan geçelim. İnsanları rahatsız etmeyelim´ dedim. Meğerse bu hazırlık, bizim içinmiş. İzmir'e geri dönemedim kar yağınca. Ancak şimdi 'bu kar mutluluğum' oldu. Ben İzmirliyim. Çok kar görmüyorum. Benim için çok güzel, farklı ve özeldi" dedi.

Savaştepe'de bilgisayar öğretmeni olarak çalışan Abdullah Arslan ise "Ortak arkadaşlarımız sayesinde Sinem ile tanıştım. Aradan geçen yedi aylık sürede evlenmeye kararı verdim ve böyle bir süpriz hazırladım. Yağan kar da bizim için çok güzel bir tesadüf oldu" diye konuştu.

Çift, romantik anları kameraya kaydetti.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Savaştepe Alper ÇOBANOĞLU

2021-02-17 10:31:02



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