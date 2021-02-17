Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir il merkezinde Narkotik polisinin yaptığı operasyonda 1 şüpheli bin 346 adet uyuşturucu hap ve 2 adet ateşli silahla yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak 16 Şubat tarihinde Balıkesir İl Merkezinde yapılan çalışmada, 1 şüpheli şahıs yakaladı. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklandı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; bin 346 adet sentetik ecza hap, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 3 adet fişek ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.