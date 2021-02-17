'Çöplüğün altın çocukları' için harekete geçtiler



Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi'nde bulunan eski çöplük alanında, yaklaşık 100 köpek yaşam mücadelesi veriyor. 'Çöplüğün altın çocukları' ismi verilen, aralarında çok sayıda yavrunun da bulunduğu köpeklere bir grup hayvansever, yardım eli uzattı.

Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi'nde bulunan eski çöplük alanında 100'e yakın köpek barınıyor. Sokaklarda yaşayan köpek sayısı, yazlıkçıların olmaması nedeniyle de artmış durumda. Aç susuz, soğuk hava koşullarında hayatta kalma mücadelesi veren köpekler arasında çok sayıda yavru da bulunuyor. Hayvasever Umut Şen, Aylin Gençel, Raşit Caner Kol, Erdinç Evren ve Sinan Çalğın, köpeklerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi, kısırlaştırılması ile sahiplendirilmesi için çalışıyor. Umut Şen, "Yıllardır çözülmeyen bir sorun. Gerekli bazı kurumların burasıyla ilgili ihmalkarlıkları olduğunu düşünüyoruz. Köpeklerin birçoğuna bakıyoruz. Küpe yok, kısırlaştırılmamış. Yardım çalışmaları, getirilen mamalar bir grup gönüllü tarafından yapılıyor. Ama artık onlar da yetememeye başladı. Artık bizim burayla alakalı istediğimiz bir ıslah çalışması ve hasta olanların tedavi edilmesini istiyoruz" dedi. Aylin Gençel de "Beslemek bir yere kadar. Bu, hayvanların yaşamını idame ettirmesini sağlıyor. Ama sorunlarını çözemiyoruz. Biz de bunu gördüğümüz zaman daha farklı ne yapabiliriz diye düşündük. Buraya farklı bir sistem oturtulması gerekiyor. Daha önce gördüğümüz modeller var. Barınakların kapasiteleri belli, onlarla bu sorun tam olarak çözülmüyor. Burada yapılacak en önemli şey köpek sayısını kontrol altına almak, buradaki hayvanları kısırlaştırmak. Çok hasta hayvan var. Hayvanlar çok kötü şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. Bir kısım hayvansever mücadele veriyor ama yetmiyor. Tam olarak bu sorunlar kontrol altına alınamıyor. Sayı düşmüyor. Önemli olan yaşanılabilir koşullarda, köpeklerin birbirlerine zarar vermediği, sürekli üremediği, karınlarının doyduğu, sevgi gördüğü ortamlar gerekiyor. Bir yandan da sahiplenme işlemlerinin gerçekleştirilebileceği bir sistem yaratmak istiyoruz. Bunun için bir kamuoyu oluşturmamız gerekiyor. Köpekler, insanların vefakar dostlarıdır. Burası çöplük ve onlar bizim gözümüzde birer altın. Bu nedenle çöplüğün altın çocukları dedik" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Kadri KAYA

2021-02-17 10:38:57



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