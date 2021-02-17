Karesi’de karla mücadele

Karesi Belediyesi son birkaç gündür Balıkesir’i etkisi altına alan karla mücadele çalışmaları kapsamında yol açma ve tuzlama çalışmaları yanında ihtiyaç sahiplerine gıda, sokak hayvanlarına mama, yolda kalanlara ise kumanya yardımında bulundu. Belediye Başkanı Dinçer Orkan ise mücadele sürecini yönetirken, kar savaşçılarına ziyaret etti.

Karesi Belediyesi ekipleri, kar yağışının meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve ilçedeki günlük yaşamın aksamaması için çalışmalarına kesintisiz devam ediyor. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan da hem karla mücadele sürecini yönetirken, hem de karla mücadele ekiplerini zorlu mücadelesine katılarak çalışmalarında onları yalnız bırakmadı.

Ekipler teyakkuzda

Karla mücadele timleri, ana arterler ve ara yollarda kar ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması ve temizlik çalışmaları yaparken Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de olası ağaç devrilme ya da kırılmalarında müdahale ediyor. Ana arter, meydanlar, sağlık kuruluşları başta olmak üzere kamu binaları önünde kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapılırken, çalışmalara karın olumsuz etkileri geçene kadar devam edilecek.

Zabıtadan yolda kalanlara kumanya

Karesi Belediyesi Zabıta ekipleri de AFAD ekipleriyle koordineli şekilde Susurluk yolunda mahsur kalan vatandaşlara kumanya dağıtımı gerçekleştirdi. Ekipler hem yolda kalanlara kumanya desteğinde bulunurken, hem de temel ihtiyaçlarının karşılanması için yardımda bulundu.

Karesi’den gıda yardımı

Karesi Belediyesi ekipleri tarafından kar yağışları nedeniyle evlerinden çıkamayan yardıma muhtaç, yaşlı, engelli ve yalnız yaşayan vatandaşlara temel gıda paketleri dağıtıldı. Ekipler ihtiyaç sahiplerini ziyaret ederek soğuk hava şartlarında zorluk yaşamamaları için yanlarında oldu.

Sokak hayvanlarına mama bırakıldı

Karesi'de kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan sokak hayvanları da unutulmuyor. Belediye ekipleri tarafından hayvan popülâsyonunun fazla olduğu kedi, köpek ve kuş beslenme odaklarına düzenli olarak mama ve su takviyesi yapılıyor.

Başkan Orkan’dan ekiplere ziyaret

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, sahada görev başındaki ekipleri ziyaret ederek, çalışmaları yerinde izledi. Başkan Orkan, “Ekiplerimiz karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor ve her türlü olumsuzluğa karşı hazır bulunmaya devam ediyorlar. Vatandaşlarımızın karın olumsuzluklarından etkilenmemesi, herhangi bir sıkıntı yaşamaması için büyük bir gayret ve özveri ile gece gündüz kesintisiz çalışan kahramanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız her türlü taleplerini ve isteklerini 444 99 10 İletişim Merkezi’ne 24 saat boyunca ulaşabilirler” dedi.

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