Zeytinin kalitesi için budama şart Zeytin ağaçlarında budama mevsimi başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zeytinin kalitesi için budama şart Zeytin ağaçlarında budama mevsimi başladı

İHA

Zeytinin kalitesi için budama şart Zeytin ağaçlarında budama mevsimi başladı

Balıkesir’in Edremit Körfezinde zeytin hasadı sonrasında gelecek yıl daha fazla ve kaliteli zeytin ürünü almak için zeytin ağaçları budanmaya başlandı.
Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik Bölümü’nde öğretim üyesi Mücahit Kıvrak “Edremit Körfezi’ nde 2021 yılında budama mevsimi başladı. Havalar bundan sonra müsaade ettiği ölçüde, yağmurun olmadığı dönemlerde, biz budamayı yapıyoruz. Budamanın farklı tipleri var. Burada şimdi ağaçlar eski olduğu için eski mahsul budamasını yapıyoruz ağaçlarımızda. Ağaçlarda budama yapmazsak önümüzdeki sene verim veren dalların sayısını azaltmış oluyoruz. Bu yüzden de ağaçlarda her yıl belli ölçülerde budama yapmamız gerekiyor. Bunları ağaçların ince kırık dallarının alınması veya hastalıklı dallarının alınması, kışın fırtınadan dondan zarar görmüşse onların çıkartılması ve yaşlı dalların, büyük kalın dalların, çıkartılması olarak düşünülebilir. Bir de köklerden, kök bölgesinden özellikle, ağaçlarda sürgün çıkar. Bunların da ayıklanması lazım. Bunlar hem ağacın enerjisini alırlar hem de hasat zamanı hasat yaygılarının yayılmasında zorluk çıkartırlar. Bu yüzden de onların temizlenmesi için budama yapılması gerekir.”dedi.
Kıvrak zeytin ağaçlarının düzenli olarak budanması gerektiğini vurgulayarak “Zeytin ağacı bir müddet sonra budanmazsa eğer çalılaşma formuna girer. Bildiğiniz Akdeniz tipi çalı haline dönüşür. Zamanla ağaç kendini geriye doğru öldürür ve bir müddet sonra verimden düşer. Zaten delicelerle akıllıların arasında böyle bir fark var. Zeytin ağacı her yıl budanırsa ömrü daha fazla olur.”dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karesi’de karla mücadele
YEREL HABERLER Karesi’de karla mücadele
Fırınlardan duman tütmeye devam edecek
YEREL HABERLER Fırınlardan duman tütmeye devam edecek
Balıkesir Büyükşehir'in rakibi deplasmanda Finalspor
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir'in rakibi deplasmanda Finalspor
İzmir-İstanbul yolu çift yönlü trafiğe açıldı Araçlar yolculuklarına sıkıntısız devam ediyor
YEREL HABERLER İzmir-İstanbul yolu çift yönlü trafiğe açıldı Araçlar ...
Rektör Kuş, Acil asistan hekimlerini kabul etti
YEREL HABERLER Rektör Kuş, Acil asistan hekimlerini kabul etti
Denizde kaybolan eşini bulana 100 bin TL ödül verecek
YEREL HABERLER Denizde kaybolan eşini bulana 100 bin TL ödül verecek
Sındırgı’da doğal hayat unutulmadı
YEREL HABERLER Sındırgı’da doğal hayat unutulmadı
'Çöplüğün altın çocukları' için harekete geçtiler
YEREL HABERLER 'Çöplüğün altın çocukları' için harekete geçtiler
Kar üstünde evlilik teklifi
YEREL HABERLER Kar üstünde evlilik teklifi
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
Altıeylül tüm ekipleriyle sahada
YEREL HABERLER Altıeylül tüm ekipleriyle sahada
Başkan Orkan, karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi Başkan Orkan sahada
YEREL HABERLER Başkan Orkan, karla mücadele çalışmalarını yerinde ...
Balıkesir´de bazı ilçelerde yüz yüze eğitim bir gün daha ertelendi
YEREL HABERLER Balıkesir´de bazı ilçelerde yüz yüze eğitim bir gün ...
Balıkesir-Bursa karayolu çift taraflı trafiğe açıldı
YEREL HABERLER Balıkesir-Bursa karayolu çift taraflı trafiğe açıldı
Balıkesir'in 12 ilçesinde eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Balıkesir'in 12 ilçesinde eğitime kar engeli
Balıkesir- Susurluk yolu tek şeritten trafiğe açıldı
YEREL HABERLER Balıkesir- Susurluk yolu tek şeritten trafiğe açıldı
Bursa-İzmir karayolu 17 saat sonra trafiğe açıldı
YEREL HABERLER Bursa-İzmir karayolu 17 saat sonra trafiğe açıldı
Balıkesir-Susurluk yolu tek şerit trafiğe açıldı
YEREL HABERLER Balıkesir-Susurluk yolu tek şerit trafiğe açıldı
Balıkesir'de otoyolunda uzun kuyruklar oluştu
YEREL HABERLER Balıkesir'de otoyolunda uzun kuyruklar oluştu
Kardan kapanan yol ulaşıma açıldı Orta banketler kesilerek araçların çıkışı sağlandı
YEREL HABERLER Kardan kapanan yol ulaşıma açıldı Orta banketler ...
Yoğun kar yağışı damı çökertti, 10 koyun telef oldu
YEREL HABERLER Yoğun kar yağışı damı çökertti, 10 koyun telef oldu
Bursa- İzmir Otoyolu, yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı (3)
YEREL HABERLER Bursa- İzmir Otoyolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ...
Balıkesir Bursa kara yolu ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Balıkesir Bursa kara yolu ulaşıma açıldı
Balıkesir'de jandarma 5 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarma 5 aranan şahsı yakaladı