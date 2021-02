Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, Gömeç Belediyesi’nin Türkiye’de bir ilki gerçekleştirecek olan İŞGEM Projesi için ikinci etap çalışmalar başladı.

Gömeç’in en önemli ekonomik kaynaklarından biri olan zeytin ve yan kolları üzerinde şekillenmesi planlanan İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) projesinin Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam’ın zeytine verdiği değer doğrultusunda, Gömeç zeytinini hak ettiği noktaya ulaştırabilmek, bölge genelindeki zeytinin değerlenebilmesi, üretim verimliliğinin ve ticari tanınmışlığını arttırabilmek adına başlatıldığı öğrenildi.

Bu kapsamda; İŞGEM Projesi’nin, Proje Geliştirme Sorumlusu Ertaç Güçlü’nün yaptığı çalışmayla Gömeç’te ve Türkiye’ de ilk kez sadece zeytine yönelik olarak hayat bulacağı bildirildi.

Geçtiğimiz ay Balıkesir KOSGEB il Müdürlüğünde gerçekleşen toplantı ardından projeyle ilgili ikinci çalışma Gömeç Belediye Başkanlık binasında yapıldı.

Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam’ın yanı sıra KOBİ uzmanları Deniz Aydın, Kadir Dağdeviren ve Fatih Rüştü Keleş’in de hazır bulunduğu toplantıda, Projelendirme Müdürü Ertaç Güçlü tarafından İŞGEM projesi ile ilgili bir sunum gerçekleştirildi.

Sunum ve toplantı sonunda konuya sıcak baktıklarını kaydeden ve KOBİ uzmanlarının desteğini arttırabilmek adına Mart ayı içerisinde Ankara KOSGEB Genel Müdürlüğü’ne İŞGEM 'in isim hakkını almaya gideceğini açıklayan Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam sunum sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Projenin tahmin ettiği düzeyde ilerlediğini vurgulayan Başkan Himam, “KOBİ uzmanlarının sıcak ve ılımlı tutumları projemize inancımızı daha da arttırdı. Mart ayında isim haklarını da aldıktan sonra genel çalışmalarına başlayacağımız İş Geliştirme Merkezimizle en başta dediğimiz gibi zeytinimizi çekirdeğinden yaprağına her alanında değerli olduğunu aslında işlendiğinde ne kadar değerli bir cevhere sahip olduğumuzu gözler önüne sermiş olacağız. Bu konuda her anlamda birlikte hareket ettiğimiz Projelendirme Müdürüm Ertaç Güçlü ile birlikte hep daha iyiye anlayışı ile üreticimizden tüketicimize giden yolda en iyisine ulaşmak için zeytincilerimizi desteklemeyi hedefliyoruz.'' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.