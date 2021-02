Karesi’de başkanlar işçilerle birlikte kar küredi

Balıkesir’in Karesi ilçesinde iki günlük kar yağışının ardından oluşan buzlanma belediye ekiplerini harekete geçirdi. İş makinalarının giremediği şehir merkezindeki cadde ve sokakların temizlik çalışmalarına Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu ve MHP Karesi İlçe Başkanı Burak Boduroğlu’da katıldı.



Karesi belediyesi işçileriyle birlikte kürek sallayan başkanlar el birliğiyle yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için çalıştıklarını söyledi. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ilçe genelinde 43 kırsal mahalle yolunun açıldığına dikkat çekerken, şehir merkezinde de vatandaşların rahat yürümeleri için ekiplerin tuzlama ve küreme çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi.



Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan:

“Kar kalınlığının 1 metre olduğu yerler var”

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan Balıkesir merkezini etkisi altına alan kar yağışı sonrasında ara sokaklardaki temizleme çalışmalarında açıklamalarda bulundu. Orkan şunları söyledi:

“Karesi’de iki gündür yoğun bir kar yağışıyla karşı karşıla kaldık. Bu yoğun kar yağışında elimizden geldiğince ekiplerimizle, iş makinalarımızla çözüm üretmeye çalışıyoruz. Benim bildiğim kadarıyla 80’li yıllardan, bizim lise yıllarımızdan beri bu kadar yoğun kar yağışı ben görmemiştim. Hatta köylerimizde şu anda kar kalınlığının 1 metreye kadar çıktığı yerler var. Bugün yoğun kar yağışı alan köylerimizde 7 tane ayrı ekibimiz çalışmalarını sürdürüyor. Hatta bu ekiplerin ikisi Büyükşehir Belediyemize ait. Allah razı olsun Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle birlikte bu çalışmaları yapıyoruz. Öyle bir şey ki küreme aracının yetmediği yerlerde loderleri devreye sokuyoruz. O kadar ki karın bile kürenemediği yerlerde diğer iş makinalarıyla destek sağlıyoruz.

“Şehir merkezinde küreme çalışmalarına katıldık”

Şehir merkezine bakıldığında da Adnan Menderes, Kuvayi Milliye, TOKİ gibi alanlarda öncelikle ana arterleri açmak çabasındayız. Oralarda devamlı hareket halinde araçlarımız var. Şehir merkezine baktığınız zaman gece saatlerinde olması ihtimal don olayı var. Gece hava sıcaklıkları eksi 1011 derecelere kadar inecek olması bekleniyor. Bunu düşündüğünüz zaman vatandaşlarımızın en çok kullandığı Mekik Sokak, Çavuş Sokak gibi caddelerde vatandaşlarımızın rahat yürüyebilmesi için Yusuf Başkanımızın fikriyle, onun önderliğinde sokaklarımızı temizliyoruz. MHP ilçe başkanımızdan da Allah razı olsun, o da ekibiyle birlikte bize destek verdi. İşte teşkilatlarımızla, belediyemizle birlikte buraları temiz bir hale getirip buzlanmadan kaynaklanacak herhangi bir olumsuzluk oluşturmamakla ilgili elimizden geleni yapıyoruz. Tabi önemli olan Karesi’de yaşamanın bir farklılığı olması lazım. O farkındalığı da bizim yaşatmamız lazım. Bu zor günlerde bile bunu inşallah hep birlikte, el birliğiyle yaptığımızı da düşünüyorum. Ama şu da var; kar belki zorluk oluşturabiliyor, evlerimizden çıkmamızda, araçlarımızı kullanmamızda ama bunu düşündüğünüz zaman kar da bir berekettir. Kar toprağa gübredir, aynı zamanda barajlarımızdaki şu an düşük seviyede olan su seviyesinin yükselmesidir. Bunları düşündüğümüz zaman ben karın yağdığına da dua ediyorum. İnşallah daha güzel bir Karesi oluşturmak adına el birliğiyle çalışmaya da söz veriyorum.

“43 kırsal mahallenin yolu açıldı”

Kırsal mahallerimizdeki kapalı yolların açılmasıyla ilgili bayağı bir yol kat ettik. Karesi Belediyesi olarak şu an 43 mahallenin kapalı olan yollarını açtık. Yol açma çalışmaları dün bayağı bir sıkıntılıydı. Dün merkezdeki mahallelerde insanların işlerine gitmeleriyle ilgili çalışmalar yapıldı. Bugün kırsala daha çok ağırlık verdik. Çünkü orada da hastalık durumları oluyor, doğum olayları oluyor, cenaze olayları oluyor. Bunları düşündüğünüz zaman biz kırsal mahallelere tamamen ağırlık verdik. Hatta inanın kendi araçlarımız yetmedi, kiralık araç bile bulduk. Yeter ki vatandaşımız en az sıkıntıyla bu süreci geçirsin diye çalışmalarımız devam ediyor.”



AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu: “Farkındalık oluşturmak istedik”

AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu da Karesi Belediyesi ekiplerinin yanlarında olduğunu hissettirmek adına sokaklardaki karları temizleme etkinliği gerçekleştirdiklerini söyleyerek şunları kaydetti:

“Belediye olarak Karesi bölgesinde belediyemiz gerekli çalışmaları yaptı. Biz de bugün arkadaşlarla parti toplantımızda bir farkındalık oluşturmak istedik. Ticaretin daha sağlıklı yürümesi, vatandaşların da ticari bölgelerde daha rahat alışveriş yapmaları için ara sokaklarda, iş makinalarının giremediği yerlerde emek gücü gerekiyor. Bu emek gücünü de belediyemizin sağ olsun park ve bahçeler veya fen işlerindeki arkadaşlarımız yapıyor. Hem onlara empati, hem de kendimiz de bir farkındalık oluşturalım diye biz de kar küreme çalışmasına katılım gösterdik. Bize destek veren MHP Karesi İlçe Başkanı Burak Boduroğlu ve ekibine de teşekkür ediyorum. Belediyemizin ekiplerinin onlar gibi bizim de sahada çalışabileceğimizi göstermek istedik. Onlar çalışırken bizleri yanlarında görmeleriyle işlerine daha motive oluyorlar. Halkımızda farkındalığı görsün diye, vatandaşlarımızın da ihtiyaçlarını daha rahat görmelerini sağlamak için böyle bir etkinlikte bulunduk.”



MHP İlçe Başkanı Burak Boduroğlu: “Esnafımızın yanındayız”

MHP Karesi İlçe Başkanı Burak Boduroğlu da düzenlenen etkinlikle ilgili şunları dile getirdi:

“Rabbim daha büyük afetlerden korusun inşallah. Yaşanan kar yağışı pek alışık olmadığımız bir durumdu. İki gündür bir kar yağışı altındayız. Şahit olduk, belediyemiz sağ olsun elinden geldiğince her yere yetişmeye çalıştı. Sağ olsun Yusuf Başkanımız güzel bir fikir verdi. Bugün yaptığımız çalışmayla esnafımızın yanındayız, bundan sonra da her zaman yanında olacağız.

