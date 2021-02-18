Balıkesir'de 1 mahalle karantinaya alındı

13 şehidin katili işte o alçak!

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Ramazan FİLİZ/DURSUNBEY (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Tepeköy Mahallesi, koronavirüs vakalarında artış yaşanması üzerine 10 gün süreyle karantinaya alındı. Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Tepeköy Mahallesi, koronavirüs vakaları ile temaslı kişi sayısı artması üzerine Dursunbey İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Jandarma ekipleri, mahallenin giriş-çıkışlarını barikatla kapattı.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Dursunbey Ramazan FİLİZ

2021-02-18 13:04:43



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