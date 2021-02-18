Balıkesir´de 18 bin 260 uyuşturucu hap ele geçirildi

13 şehidin katili işte o alçak!

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Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 18 bin 260 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından kente, şüphelilerden K.D., F.K. ve S.K tarafından yüklü miktarda sentetik uyuşturucu hap getirileceği tespit edildi. Altıeylül ilçesinde oluşturulan uygulama noktasında şüphelilerin kullandığı bir araç, durdurularak arama yapıldı. Araçta 18 bin 260 adet sentetik adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilecekleri öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-02-18 14:14:23



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