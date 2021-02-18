Balıkesir Belediyesi toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu getirdi

13 şehidin katili işte o alçak!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR'de toplu taşıma araçlarında HES kodu uygulaması zorunluluğu getirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından koronavirüsün yayılımını engellemek için toplu taşıma araçlarında HES kodu uygulaması getirildi. Vatandaşların, otobüsleri kullanabilmeleri için HES kodu uygulamasını 15 Mart tarihine kadar 'Balkart'lara tanımlamaları istendi.

HES kodu tanımlama işlemlerinin Akıllı Balkart ve dolum bayilerinden yapılabileceği bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-02-18 16:02:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.