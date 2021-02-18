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Balıkesir'de rekor 'kar' yağışı

DHA

Balıkesir'de rekor 'kar' yağışı


Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR Valisi Hasan Şıldak, kentteki son kar yağışıyla, 83 yılın rekorunun kırıldığını söyledi. Vali Şıldak, kar yüksekliğinin 41 santimetreye ulaştığını kaydetti.
Cumartesi gününden itibaren devam eden kar, son 83 yılın rekor düzeyine ulaştı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla son günlerde etkili olan kar yağışının hayatı olumsuz etkilediğini, oluşan kar kalınlığının Balıkesir'de rekor düzeyde olduğunu belirtti.
Vali Şıldak paylaşımında, "Meteoroloji Müdürlüğümüzün verilerine göre, ilimizde Cumartesi gününden itibaren devam eden yoğun kar yağışı sonucunda Balıkesir merkezinde son 83 yılın en fazla kar yüksekliği değerine ulaşılmıştır. 17 Şubat Çarşamba günü kar yüksekliği 41 santim olarak ölçülmüştür. Bu rakam tüm zamanların rekoru olup, eski rekor 32 santimetre olarak 14 Şubat 2004 tarihine aittir" ifadelerine yer verdi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN
2021-02-18 18:59:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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