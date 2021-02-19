Altınoluk’a noter müjdesi

13 şehidin katili işte o alçak!

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Balıkesir’in Edremit ilçesinin en yoğun yaşam merkezlerinin bulunduğu Altınoluk’a yakında noter kurulacağının müjdesini AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu verdi.

Şehir merkezindeki noterlere ortalama 35 kilometre uzaklıkta ve şehir yoğunluğu fazla olan Altınoluk bölgesinde noter ihtiyacını dile getiren vatandaşların taleplerini takip eden AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu bir müjde paylaştı.

Umutlu “Yıllardır Altınoluk’un ihtiyacı olan noter sıkıntısı yaptığımız girişimlerle çözüldü. Bakanlık onayı bugün alındı. Yakında Altınoluklu hemşehrilerimizin hizmetinde olacak. Adalet Bakanlığımız ve AK Parti Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz.” dedi.

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