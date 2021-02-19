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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Avşa adasında uyuşturucu operasyonu

İHA

Avşa adasında uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa adasında jandarma tarafından 9 ayrı adreste yapılan uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbarî çalışmalar neticesinde, Avşa Mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen D.G., A.O., U.İ., Ö.Y., O.A., K.Ç., M.Ç., H.G. ve Ç.Ö. isimli şahıslar hakkında 9 adreste eş zamanlı yapılan aramalarda 30 gram metamfetamin, 217 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 adet tabanca, 9 adet tabanca fişeği, 8 adet cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bin 655 Türk lirası ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldı.

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