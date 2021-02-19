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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edremit’te Atataürk Heykeli ve halk kütüphanesi açıldı

İHA

Edremit’te Atataürk Heykeli ve halk kütüphanesi açıldı

Balıkesir’in Edremit Belediyesi tarafından Güre Cumhuriyet Meydanı’na yapılan “Ufka Bakan Atatürk” heykeli ve Altınoluk Mahallesi’nde ki Halk Kütüphanesi açılış töreni yapıldı.
Edremit Belediyesi tarafından Güre Mahallesi’nde ki Cumhuriyet Meydanı’nda yaptırılan “Ufka Bakan Atatürk” heykeli ile Altınoluk Mahallesi’nde yeniden düzenlenerek kitaplarla donatılan Halk Kütüphanesi düzenlenen törenlerle hizmete açıldı.
Ünlü heykel sanatçısı Tankut Öktem’in kızı heykel sanatçısı Pınar Öktem Doğan tarafından Güre İskele Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan “Ufka bakan Atatürk” heykeli pademi kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen bir tören ile açıldı.
CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, CHP Edremit İlçe Başkanı Deniz Onur Özcan, CHP önceki dönem Milletvekili Mehmet Tüm, CHP parti yöneticileri, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, daire müdürleri, muhtarlar ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Açılışta bir konuşma yapan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, heykeli 98 yıl önce 9 Şubat 1923 tarihinde, Edremit’e ilk ziyaretini yapan Atatürk’ün aziz ruhuna armağan ettiklerini ifade etti.
Başkan Arslan, “Güre’nin karakterini yansıtırken, Güre’ye gelen misafirlerimize hatıralarında, fotoğraf karelerinde yer edinecek bir güzellik te sunmuş oluyoruz. Güre’nin kamusal alanına zenginlik katarken, sahilimizi sanatla da değerlendiriyoruz.
Bu heykele derinlikle bakınız. Balıkçıda, milletin gücünü görürsünüz. Ağında, bolluk ve bereketi görürsünüz. Küçük kız çocuğunda, aydınlık bir geleceği, Dümendeki Kaptanda, Salih Reislerin, Turgut Reislerin torunlarını, ekmeğini denizden çıkaran Güreli denizcileri görürsünüz.
Bu esere dikkatle baktığınızda, Nereden baksa güzel, nereden baksan güzel Atatürk’ü görürsünüz.
Sadece onu değil, Balıkçısıyla, denizcisiyle, çocuğuyla hepbirlikte Atasıyla hareket eden Edremitlileri görürsünüz.” Dedi.
Başkan Arslan “Bu heykeli Atatürk ile birlikte bu toprakları savunan kahraman Kuvayi Milliye'ciler Güreli Şükrü Bey’e, Güreli Sezayi Bey'e, Güreli İsmail Efendiye, Güreli Mustafa Bey’e ve Azîz şehitlerimize, minnet ve şükrânlarımızla ithaf ediyoruz. Bu heykeli 98 yıl önce 9 Şubat 1923 tarihinde, Edremit’e ilk ziyaretini yapan Atatürk’ün aziz ruhuna armağan ediyoruz” dedi.
Ardından Başkan Arslan tarafından heykel sanatçısı Pınar Öktem Doğan’a teşekkür plaketi sunuldu.
Altınoluk Mahallesi’nde Ayhan Şahenk Kültür Merkezi’nin üst katlında yer alan daha önce atıl durumda kalan Altınoluk Halk Kütüphanesi’nin açılışı yapıldı.
Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Bilişimi, teknolojiyi ve 7620 adet kitabımız ile Altınoluk’lu vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Altınoluk’a yakışan bu kütüphaneyi halkımıza armağan ediyoruz” dedi.
Belediye Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi’de yaptığı konuşmada “Daha kitap envanterinin bile bilinmediği, su almış, rafları çürümüş bir yer vardı. Göreve geldikten sonra acilen çözüm üretmek için okullar bölgesinde olan, fiziki olarak ta uygun olan bu yeri seçtik. Aslı astarı olmayan bir şekilde kütüphane kapatılıyor, yerine kumarhane yapılıyor diye dedikodular oldu. O dedikodulara sosyal medyada herhangi bir cevap vermedik. En iyi cevabı şimdi burada veriyoruz” dedi.
Detaylı bir tadilat sonucunda 25 kişinin aynı anda faydalanabildiği; 7624 kayıtlı kitap, 5 bilgisayar, 1 yazıcı, 4 tablet ile yepyeni bir hizmet merkezi haline getirildi. Aynı zamanda kütüphanenin içinde hizmet vermek üzere açılan etüt merkezi de ilerleyen günlerde gönüllü öğretmenler ile aynı anda 30 öğrenciye ders desteği verecek.
Kütüphanede pandemi önlemleri en sıkı şekilde alındı. Kitaplar UV cihazında dezenfekte edilerek vatandaşa veriliyor. Dezenfekte, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyuluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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