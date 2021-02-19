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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Gençler Bayram ile devam dedi

İHA

AK Gençler Bayram ile devam dedi

AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları 6. Olağan Genel Kurulu tek liste ile yapılan seçimle tamamlandı. Alparslan Türkeş Spor Salonu’nda yapılan AK Parti Gençlik Kolları Kongresi’nde mevcut başkan Muhammed Zahid Bayram bir dönem daha başkanlığa getirildi.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş’ün de katıldığı kongrede Muhammed Zahid Bayram yeniden başkanlığa getirildi. Kongreye katılan gençler Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sloganlar ve şarkılarla sevgilerini gösterdi. Divan Kurulu’nun teşekkülüyle başlayan AK Parti Balıkesir Gençlik Kolları 6’ncı Olağan Kongresi’nde daha sonra Saygı Duruyu ve İstiklal Marşı okundu. Geçmiş dönemin faaliyetlerinin yer aldığı video gösteriminin ardından Muhammed Zahid Bayram ve yönetim kurulu üyeleri ibra edildi. Kongrede yapılan konuşmaların ardından Muhammed Zahid Bayram tek liste ile gittiği seçimlerde bir dönem daha devam etti.

Bayram yaptığı konuşmada, "Attığımız her adım yeryüzü mazlumlarına umut oluyor. Bunun farkındayız. Ülkemizde geçmişte yaşananları unutmadık. Siyasetin en önemli amacı olan millete hizmet ve mazlumun yanında olmaya AK Gençlik olarak geleceği inşa etmeye yılmadan, yorulmadan devam edeceğiz inşallah. Hiçbir zaman unutmadık ki; partimizin istikbali biz gençlerin omuzlarındadır. Bizim davranışlarımız ecdadımıza yaraşır bir gençlik davranışı olacaktır. AK Parti ailesi öyle büyük bir aile ki bugün Balıkesir’de 14 bin genç üyesi birbirine bağlı, genç, yaşlı, çocuk demeden büyüyen; el ele, gönül gönüle yükselen, Balıkesir için yol alan bir ailedir. Büyük davalar büyük gayretler ister. Davanın sahibi haktır. Hak olan davada zafer muhakkaktır. Bundan dolayı AK Parti gençliğinin üzerine çok ciddi sorumluluklar düşmektedir. Bizler sadece tribünleri doldurmak için bir araya gelemeyiz. Bugünlerin kıymetini bilerek, sahip çıkarak tüm dünyada ilahi kerimetullah hakim olana kadar koşturacak olan kadrolar işte bu güzel kadrolardır. AK Parti’de genç olmak zincirleri kırmayı tenezzül etmeyip gemileri karadan yürütecek kadar gözü kara olmaktır. AK Parti’de genç olmak Havranlı Seyit Onbaşı olmaktır. Vazife 300 kiloluk top mermisini kaldırmayı gerektirdiğinde sağına ve soluna bakmadan herkesin bittiği yerde yettim diyebilmektir.” ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Büyükgümüş: “Davamızı tüm gençlere nakış nakış işlemeliyiz”
Kongrede son olarak konuşan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ahmet Büyükgümüş şunları söyledi:
“AK Parti’nin en önemli yanı özgürlükçü olması reformlardan yana olması. İnşallah ekonomi ve hukuk alanında, sosyal yaşamda başlattığımız bu yeni reform dönemiyle birlikte en fazla biz gençler biz bu işe sahip çıkacağız. Bizim için bu kongreler kadrolarımızı yenilediğimiz heyecanımızı tazelediğimiz anlar. Ben her geldiğimde Balıkesir’i bir farklı görüyorum. Demek ki burada gerçekten milletimizin hayatını kolaylaştıran gönüllere giren icraatlar var. Ama bizim üzerimize düşen teşkilatlar olarak Balıkesir’deki tüm gençleri gönlüne ve zihnine burada hayata geçirdiğimiz tüm icraatları, liderimizin fikirlerini tüm söylemlerini bize tüm nasihatlerini, partimizin tüm ideallerini, davamızın tüm hedeflerini bir nakış gibi işlememiz lazım. Gönüllerden asla çıkmayacak şekilde yer edinecek şekilde işlememiz lazım. Onun için bugün kuracağımız kadroyla, oluşturacağımız yönetimle herkesin gönlüne gireceğiz. Burada ben bu dönem hayata geçirdiği tüm çalışmalardan ötürü Zahid kardeşimi tebrik ediyorum. İnşallah bu kongreyle kadrolarımızı yenileyeceğiz, tazeleyeceğiz, güçlendireceğiz. AK Parti Gençlik Kolları biliyorsunuz aynı zamanda bir siyaset okuludur. Buradan mezun olarak partimizin çeşitli kademelerinde, kadın kollarımızda, ana kadememizde görev alacak kardeşlerimiz olacak. Onları tebrik ediyorum, onlara başarılar diliyorum ve inşallah bu birliğimizle, bu kardeşliğimizle Balıkesir’de yepyeni bir dönem açacağız ve inşallah geleceğe daha kararlı ilerleyeceğiz.”

Katılım yoğun oldu
AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Kongresine AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve aynı zamanda Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, Adil Çelik, Pakize Mutlu Aydemir, Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İzmir İl Gençlik Kolları Başkan Eyüp Kadir İnanır, ilçe belediye başkanları ilçe gençlik kolları başkanları ve çok sayıda genç katıldı.

Yönetime giren isimler
Muhammed Zahid Bayram başkanlığında oluşan AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: Muhammed Zahid Bayram, Ahmet Bacakoğlu, Ahmet Enes Erdem, Ali Yumuş, Aygül Ellikçi, Batuhan Özmen, Bengü İnan, Beyza Bendez, Bircan Coşkunsu, Burcu Öztürk, Burcugül Yıldız, Burhan Alkan, Çağla Hasgül, Ebuzer Özkan, Emel Akdeniz, Emirhan Bilen, Eray Taner, Eren Küçük, Erol Cansel, Esra Eroğlu, Fatih Talas, Fatmanur Kopuk, Furkan Döşeme, Gökhan Tanaydın, Hatice Seyyar, Hüseyin Atikler, İsmailcan Kocuklu, Kamil Yağız Yılmaz, Kübra Kayan, Mahmut Ala, Mehmet Furkan Özen, Mert Nazmi Vizili, Murat Ustalı, Mustafa Şen, Necati Çapacı, Okan Yavuz, Ömer Ayvaz, Ömer Faruk Çorlak, Ömer Kurt, Özlem Kandemir, Rabia Ay, Sabri Karaca, Samet Coşkun, Semih Karaduman, Serkan Tetoğlu, Sevcan Karaduman, Veysel Said Ertunç, Volkan Uzun, Yücel Yağdıran, Yüksel Aldevir.

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