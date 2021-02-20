Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptığı 6 ayrı uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslarda bir miktar uyuşturucu ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak 19.02.2021 tarihinde yapılan 6 ayrı çalışmada Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Bandırma, Edremit ve İvrindi İlçelerinde 10 şüpheli şahıs yakalanırken, 2 şüpheli şahıs sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararı ile 8 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 53 adet sentetik ecza hap, 1,04 gram metamfetamin, 1,60 gram esrar ve 2 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet fişek ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.