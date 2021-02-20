Hafta sonu sokaklar sokak hayvanlarına kaldı

13 şehidin katili işte o alçak!

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Koranavirüs kapsamında uygulanan hafta sonu kısıtlamalarında, Balıkesir genelinde vatandaşlar yasaklara riayet ederken, sokak ve caddeler kedi, köpek ve güvercinlere kaldı.

Öte yandan Balıkesir Merkez’de yasaklardan muaf tutulan ekmek fırınları, manavlar, marketler, paket servisi yapan işletmeler faaliyetlerine devam etti. Balıkesir il emniyet müdürlüğü ekipleri de şehrin belli noktalarında denetlemeler yaptı. Denetlemeye uymayan vatandaşlara cezai işlem uyguladı. Boş olan sokak ve caddeler kedi, köpek ve güvercinlere kaldı.

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